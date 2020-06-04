Синоптики сообщили, когда придет настоящая жара в Одессу

Несмотря на приход календарного лета, погода не радует одесситов долгожданным теплом однако так будет не долго, передает Politeka.net.

По данным метеорологов, первую половину июня погоду в Одессе будут определять циклоны, которые принесут дожди и шквальные ветры. Дожди закончатся только в середине июня, после чего начнется существенное потепление.

Согласно данным сайта Gismeteo солнечная погода и летняя жара начнется во второй половине июня.

Температура воздуха в некоторые дни достигнет аж +31 градуса При этом средняя температура будет колебаться в пределах +25 +22 градуса.

Кроме того, по прогнозам синоптиков Gismeteo до середины июня в Одессе периодически ожидаются осадки. В большинстве случаев это будет кратковременный дождик. Однако в первую неделю прогнозируются грозы и ливни.

Напомним, что 28 мая в Одессе всего за несколько часов выпало рекордное количество осадков.

По состоянию на 12.00 количество выпавших осадков составило 49,5 мм при суточной норме 26 мм. В последний раз рекордное количество осадков в мае было зафиксировано в 1962 году – тогда за сутки выпало 66 мм осадков.

В Одессе затяжной ливень затопил улицы так сильно, что некоторые жители решили порыбачить.

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