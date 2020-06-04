В Одессе активисты блокируют работу автозаправочной станции

Речь идет об АЗС Petromol, которое расположена на Объездной дороге, сообщает Odessa.online .

Так, несколько десятков о активистов заблокировали въезд автомобилям. Одесситы не разрешают им заправится.

Они аргументируют свои действия тем, что на АЗС нет кассовых аппаратов, не выдаются фискальные чеки и, соответственно, не платятся налоги в бюджет.

На место съехалась одесская патрульная полиция, а также следственно оперативная группа.. Активисты требуют, чтобы правоохранители опечатали заправку и запретили ее работу без кассовых аппаратов.

Полиция составила админпротокол по ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности).

Ранее мы писали, в Черноморске митингующие заблокировали вход в морской порт.

Как стало известно, около 25 сотрудников ООО «Европиан Агро Инвестмент Юкрейн» перекрыли проходные пути, ведущие в Черноморский порт.

По словам митингующих, их пропуска аннулированы, и они не могут пройти на территорию порта. Они требуют выплатить им заработную плату, которую задолжали за девять месяцев.

Отметим, что это уже четвертая акция протеста за месяц.

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