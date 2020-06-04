Пожар охватил кафе-ресторан на одесском побережье

ЧП произошло в четверг, 4 июня на пляже «Лузановка». Там загорелась гриль-таверна «Лев». Кадры пожара разместили местные паблики, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как сообщили в пресс-службы ГСЧС области, сигнал о возгорании поступило в 14:50. Огнем была охвачена кровля одноэтажного здания кафе.

Спасателям удалось локализовать пожар на площади 150 кв. м и не допустить распространения огня на соседнее здание. Сейчас продолжается ликвидация.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Возгорание произошло из-за неисправной проводки.

В борьбе с огнем привлекалось 9 единиц пожарной техники и 26 человека личного состава.

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ЧП произошло вечером, 31 мая, на улице Наливной в Суворовском районе Одессы.

Как рассказали очевидцы, сильное задымление и языки пламени заметил случайный прохожий, который и вызвал пожарников.

«Мужчина перелез через забор и начал выносить на руках животных из задымленного помещения. Одного за другим, включая котят и щенков. Немного позднее прибыли сотрудники приюта», — сообщили очевидцы.

В Лузановке загорелась гриль-таверна "Лев". В заведении и вокруг него — сильное задымление. По предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание проводки. На месте находятся спасатели и скорая. ОБНОВЛЕНО Спасателям удалось локализовать пожар на площади 150 кв. м и не допустить распространения огня на соседнее здание. Сейчас продолжается ликвидация. Предварительно известно, что погибших и пострадавших нет. ****** Подписывайтесь на нас в Telegram - https://t.me/joinchat/AAAAAFBC3QtERsa4oH_w5g Gepostet von 7 канал am Donnerstag, 4. Juni 2020

Напомним, замначальника ГСЧС попался на горячем в Одессе, фото: "Четыре пожара на его совести"

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