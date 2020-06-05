На пляже будет неспокойно

В пятницу, 5 июня, в Одессе будет хозяйничать штормовой ветер, который поднимет огромные волны на море

Синоптики прогнозируют сильный южный ветер, порывы которого достигнут 11-15 метров в секунду. Метеорологи предупреждают одесситов, что волны на пляже поднимутся до 1,3 метров в высоту. Температура морской воды составит 15 градусов тепла.

В Одессе будет наблюдаться переменная облачность, солнце будет периодически показываться из облаков, а к вечеру и вовсе установится ясная погода.

Температура воздуха продолжит расти и составит +23 +27 градусов днем, +22 +20 градусов вечером и +17 +16 ночью. Атмосферное давление тоже поднимется до 754-755 мм ртутного столба.

До этого мы сообщали, что в Одессе поваленное шквальным ветром дерево раздавило автомобиль.

Происшествие случилось, в четверг, 4 июня во дворе многоэтажного жилого дома на проспекте Ак. Глушко, 22Б.

Удар был настолько сильным, что у припаркованного под ним авто Mitsubishi Gallant раздавило крышу и помяло багажник. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

На место прибыли работники «Зелентреста», которые и распилили дерево.

Жильцы дома жалуются на коммунальные службы, и говорят, что это уже третье обрушение дерева за последний месяц. Во дворе таких аварийных деревьев и веток с десяток, а все обращения по этому поводу оказались безрезультатны.

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