С 5 июня на фоне ослабления карантина в Одессе полноценно заработают кафе и рестораны
Одесситов предупредили по каким основным правилам будут работать заведения в Украине, передает Politeka.net.
Теперь запрещено:
- входить без сопровождения работника заведения;
- работать детским комнатам;
- проводить праздники, банкеты, мастер-классы, мероприятия, в которых принимает участие более 10 человек;
- готовить еду на открытых кухнях (за исключением тех, которые ограждены от посетителей перегородкой);
- работать буфетам самообслуживания;
- самообслуживание в заведениях фаст-фуда (все должны выдавать работники заведения);
- сидеть более, чем по 4 человека (в учет не идут сидящие за столом дети).
Также посетителям необходимо соблюдать дистанцию 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами; использовать маски или респираторы (за исключением времени приема пищи).
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Ранее сообщалось, в преддверии курортного сезона в Одессе на пляжи и прибрежные территории вывели бойцов Нацгвардии.
Силовики будут патрулировать курортные зоны в районе Золотого берега, Аркадии, Ланжерона, Лузановки.
"Гвардейцы патрулируют курортные зоны на прибрежных территориях Золотого берега, Аркадии, Ланжерона, Лузановки и в местах массового отдыха", - говорится в сообщении.
Одесситов предупреждают, что отдыхать можно, но без правонарушений и с соблюдением карантинных ограничений.
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