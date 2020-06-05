С 5 июня на фоне ослабления карантина в Одессе полноценно заработают кафе и рестораны

Одесситов предупредили по каким основным правилам будут работать заведения в Украине, передает Politeka.net.

Теперь запрещено:

входить без сопровождения работника заведения;

работать детским комнатам;

проводить праздники, банкеты, мастер-классы, мероприятия, в которых принимает участие более 10 человек;

готовить еду на открытых кухнях (за исключением тех, которые ограждены от посетителей перегородкой);

работать буфетам самообслуживания;

самообслуживание в заведениях фаст-фуда (все должны выдавать работники заведения);

сидеть более, чем по 4 человека (в учет не идут сидящие за столом дети).

Также посетителям необходимо соблюдать дистанцию 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами; использовать маски или респираторы (за исключением времени приема пищи).

Ранее сообщалось, в преддверии курортного сезона в Одессе на пляжи и прибрежные территории вывели бойцов Нацгвардии.

Силовики будут патрулировать курортные зоны в районе Золотого берега, Аркадии, Ланжерона, Лузановки.

"Гвардейцы патрулируют курортные зоны на прибрежных территориях Золотого берега, Аркадии, Ланжерона, Лузановки и в местах массового отдыха", - говорится в сообщении.

Одесситов предупреждают, что отдыхать можно, но без правонарушений и с соблюдением карантинных ограничений.

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