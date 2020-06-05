Новый пожар в Одессе переполошил жителей многоэтажки, проживающих в районе поселка Котовского
Сегодня стало известно о том, что загорелась квартира на четвертом этаже дома по улице Героев обороны Одессы, 72. Кадрами пожара делятся очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
На место происшествия оперативно выдвинулись сотрудники ГСЧС.
По словам очевидцев, из квартиры спасли ребенка, его вынес на руках спасатель.
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Позже в сети стало появляться всё больше и больше информации о пожаре.
К примеру, в пресс-службе ГСЧС рассказали, что вызов поступил в 10:53. Прибывшие спасатели установили, что горит квартира на четвертом этаже. Девять жильцов с четвертого и пятого этажей эвакуировали. Среди них – трое детей. Пожар полностью ликвидировали в 11:21. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
До этого мы сообщали, что пожар охватил кафе-ресторан на одесском побережье.
ЧП произошло в четверг, 4 июня на пляже «Лузановка». Там загорелась гриль-таверна «Лев».
Как сообщили в пресс-службе спасателей, сигнал о возгорании поступило в 14:50. Огнем была охвачена кровля одноэтажного здания кафе.
В результате пожара пострадал 16 летний парень, его отвезли в больницу.
В борьбе с огнем привлекалось 9 единиц пожарной техники и 26 человека личного состава.
Напомним, замначальника ГСЧС попался на горячем в Одессе, фото: "Четыре пожара на его совести"
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