Стало известно, какие внутренние перелеты возобновили из Одессы после ослабления карантина
С 5 июня Украина вновь запускает авиасообщение, пока только внутреннее, передает Politeka.net.
После карантина первые авиарейсы осуществят из Киева в Одессу – 5 и 6 июня.
Как сообщила пресс-служба горсовета, первый рейс из Киева планируют встречать в Одессе в пятницу в 20:00. Обратные рейсы в Киев должны полететь 08 июня в 17:00 и 09 июня в 8:00. Стоимость одного билета с багажом будет стартовать от 1500 гривен.
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Кроме того, возобновятся пассажирские перевозки по маршруту Одесса — Стамбул. Они будут курсировать с 15 июня по старому расписанию.
Ранее мы писали, с 1 июня в Одесской области вновь начали курсировать пригородные электропоезда.
Несмотря на то, что теперь из Одессы в область и обратно можно добраться на электричке, особого ажиотажа у железнодорожных касс пока не наблюдается.
На снимках виден пустынный вокзал, а также отсутствие очередей возле касс.
Внутри вокзала всё напоминает об эпидемии: без масок не пускают, при входе меряют температуру, в углу стоят санитайзеры, а также развешены плакаты с информацией о вирусе.
Обратим внимание, что в маршруты некоторых поездов внесены изменения.
Например, электрички не останавливаются в городе Подольске — там карантин еще не ослабили.
Отметим, что с 1 июня Одесская железная дорога запустила 44 пригородных поезда. По новым правилам, ездить в электричке можно только в маске, а количество пассажиров не должно превышать число сидячих мест.
Напомним, смягчение карантина: что разрешат одесситам с 5 июня
Как сообщала Politeka, Одесса запускает поезда, важное сообщение: куда можно поехать с 1 июня
Также Politeka писала, что назван новый виновник пожара в колледже Одессы, жители в гневе: "выбрали самого беззащитного"