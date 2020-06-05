Стало известно, какие внутренние перелеты возобновили из Одессы после ослабления карантина

С 5 июня Украина вновь запускает авиасообщение, пока только внутреннее, передает Politeka.net.

После карантина первые авиарейсы осуществят из Киева в Одессу – 5 и 6 июня.

Как сообщила пресс-служба горсовета, первый рейс из Киева планируют встречать в Одессе в пятницу в 20:00. Обратные рейсы в Киев должны полететь 08 июня в 17:00 и 09 июня в 8:00. Стоимость одного билета с багажом будет стартовать от 1500 гривен.

Кроме того, возобновятся пассажирские перевозки по маршруту Одесса — Стамбул. Они будут курсировать с 15 июня по старому расписанию.

Ранее мы писали, с 1 июня в Одесской области вновь начали курсировать пригородные электропоезда.

Несмотря на то, что теперь из Одессы в область и обратно можно добраться на электричке, особого ажиотажа у железнодорожных касс пока не наблюдается.

На снимках виден пустынный вокзал, а также отсутствие очередей возле касс.

Внутри вокзала всё напоминает об эпидемии: без масок не пускают, при входе меряют температуру, в углу стоят санитайзеры, а также развешены плакаты с информацией о вирусе.

Обратим внимание, что в маршруты некоторых поездов внесены изменения.

Например, электрички не останавливаются в городе Подольске — там карантин еще не ослабили.

Отметим, что с 1 июня Одесская железная дорога запустила 44 пригородных поезда. По новым правилам, ездить в электричке можно только в маске, а количество пассажиров не должно превышать число сидячих мест.

Напомним, смягчение карантина: что разрешат одесситам с 5 июня

Как сообщала Politeka, Одесса запускает поезда, важное сообщение: куда можно поехать с 1 июня

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