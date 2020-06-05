В Одессе, как и во всей Украине, ужесточат штрафы для пешеходов

Как передает Politeka.net, 4 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2697 о повышении штрафов для пешеходов. Законопроект поддержали 277 нардепов, сообщается на официальном портале Верховной Рады.

Теперь же, если пешеход будет переходить дорогу в неположенном месте, его ожидает штраф в размере 255 гривен или 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, который раньше достигал всего 51 гривну или 3 необлагаемых минимума.

За подобное нарушение, но в состоянии алкогольного опьянения, пешеходу выпишут штраф в размере 510 гривен, хотя раньше он достигал всего 170 гривен.

Если пешеход стали причиной ДТП, то его ждет наказание в виде 680 гривен штрафных санкций или общественные работы на срок от 20 до 40 часов, хотя сейчас размер штрафа достигает всего 170 гривен.

Также стало известно, что народные депутаты внесли предложение убрать предупреждение для пешеходов.

Ранее мы писали, в Одессе ослабили карантин и разрешили жителям гулять вдоль моря, но не всё так просто.

Дело в том, что когда Кабмин вводил жесткий карантинный запрет, на некоторых пляжах в Одессе появились знаки, запрещающие водителям съезды к морю.

Например, такие знаки установили в парке Шевченко по пути к пляжу «Ланжерон», у спуска к пляжу «Дельфин» в Шампанском переулке и на спуске к 13-й станции Большого Фонтана.

В ту пору под ними дежурили патрульные полицейские.

И вот сейчас, когда карантинный запрет снят, эти знаки по-прежнему установлены, а это означает, что полицейские имеют право штрафовать водителей, которые будут их игнорировать.

Напомним, в Одесской области ввели новый запрет: за что будут наказывать с 1 июня

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