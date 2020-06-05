В Одесской области браконьер, скрываясь от преследования на автомобиле, сбил пограничника
Инцидент случился поздно вечером, 4 июня, в Ренийском районе. Подробности сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Politeka.net
На озере Кагул семеро мужчин занимались браконьерской деятельностью. с помощью запрещенных лесковых сетей на резиновой лодке.
Их поймали на горячем порганичники, когда они грузили вылов с сетками в свои автомобили.
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«Не реагируя на требование правоохранителей об остановке, водитель попытался скрыться "Нивой" и травмировал пограничника. Остановить транспортное средство удалось только после предупредительного выстрела в гору», - рассказали в погранслужбе.
Водителя, совершившего наезд на пограничника - задержали. Здоровью травмированного пограничника ничего не угрожает.
Ранее мы писали, в преддверии курортного сезона в Одессе на пляжи и прибрежные территории вывели бойцов Нацгвардии.
Силовики будут патрулировать курортные зоны в районе Золотого берега, Аркадии, Ланжерона, Лузановки.
"Гвардейцы патрулируют курортные зоны на прибрежных территориях Золотого берега, Аркадии, Ланжерона, Лузановки и в местах массового отдыха", - говорится в сообщении.
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