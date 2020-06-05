Лечили в частном доме без документов и лицензии

В Одессе силовики накрыли незаконный реабилитационный центр

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что он находился частном доме на территории Киевского района города и работал без разрешительных документов, передает Politeka.net.

Туда помещались люди с наркотической или алкогольной зависимостью, которых принудительно удерживали и «лечили» за деньги, полученные обманным путем у родственников. Самовольно оставить центр пациенты не могли.

В полиции отметили, что в ходе обыска были найдены учредительные документы, штампы и печати предприятия, документация на лиц, проходивших «реабилитацию».

Кроме того, там обнаружили веревки, наручники, смирительную рубашку, резиновую палку, пистолеты, расписки пациентов, договоры о предоставлении услуг и условия оплаты , долговые расписки, деньги, компьютерную технику и многое другое.

Также во время обыска в доме нашли людей, которые проходили принудительное «лечение».

Сейчас по подозрению в незаконном лишении свободы людей в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержаны трое членов преступной группы.

Им инкриминируют правонарушение, предусмотренное статье 146 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

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