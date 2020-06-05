В Одессе силовики накрыли незаконный реабилитационный центр
В пресс-службе Нацполиции сообщили, что он находился частном доме на территории Киевского района города и работал без разрешительных документов, передает Politeka.net.
Туда помещались люди с наркотической или алкогольной зависимостью, которых принудительно удерживали и «лечили» за деньги, полученные обманным путем у родственников. Самовольно оставить центр пациенты не могли.
Тарифы на коммуналку неожиданно снизят, в Минфине раскрыли суммы: на чем сэкономят украинцы
Победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак борется за свою жизнь: "Затронуло не только мозг, но и..."
Кароль вместе с горячим молодым артистом всполошила сеть заявлением: "А как же Дан?"
За сердце украинской «холостячки» поборется друг Зеленского: "Мишина, встречай!"
В полиции отметили, что в ходе обыска были найдены учредительные документы, штампы и печати предприятия, документация на лиц, проходивших «реабилитацию».
Кроме того, там обнаружили веревки, наручники, смирительную рубашку, резиновую палку, пистолеты, расписки пациентов, договоры о предоставлении услуг и условия оплаты , долговые расписки, деньги, компьютерную технику и многое другое.
Также во время обыска в доме нашли людей, которые проходили принудительное «лечение».
Сейчас по подозрению в незаконном лишении свободы людей в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержаны трое членов преступной группы.
Им инкриминируют правонарушение, предусмотренное статье 146 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.
Напомним, стрельбу открыли средь бела дня в Одессе, есть раненые: фото и подробности
Как сообщала Politeka, сотни любителей России наделали шума в Одессе, СБУ приняла меры: детали произошедшего
Также Politeka писала, что переполох на границе Одесчины, прогремела стрельба: кадры с места событий