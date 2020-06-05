Стая бездомных собак держит в страхе один из пляже в Черноморске

Очередное нападение бродячей собаки на ребёнка произошло на днях. О происшествии рассказала в соцсетях мать пострадавшего мальчика Ольга Филькова, передает Politeka.net.

По словам женщины, она с детьми пришла отдохнуть к морю на центральный пляж города. Неподалёку от того места, где они расположились, лежало несколько бродячих собак.

Жительница Черноморска уточнила, что дети держались в стороне от животных и никаких резких движений в их сторону не совершали.

«Когда дети игрались между собой, одна из собак бросилась и укусила», - написала Ольга и добавила, что не видела самого момента нападения.

Ее мын сказал, что собака выскочила внезапно и усила его. Пострадавшие обратились в местную больницу.

«В больнице сказали, что эта собака местная знаменитость, она неоднократно кидалась на людей. Кличка Чернослив. Там же возле бара на пляже постоянно ее видят. Не знаю куда обращаться и что предпринимать в таком случае, так как ими беспризорными, я так понимаю некому заниматься», - сообщила Ольга.

Ранее мы сообщали, в Измаиле Одесской области активизировался догхантер, который массово травит собак.

Об этом на страницах соцсетей сообщила местная жительница.

Она утверждает, что живодером является мужчина лет 55-60, который ездит на велосипеде и раскидывает отраву в районе 11-го автокооператива на улице Транспортников. Животные умирают в страшных муках.

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