Новая вспышка китайского вируса привела к изоляции двух сел в Одесской области

Речь идет о населенных пунктах Криничное и Дмитровка в Болградском районе. Там установят карантинные контрольно-пропускные пункты в связи с увеличением количества инфицирования. Об этом сообщили в пресс-службе Болградской РГА, передает Politeka.net.

По состоянию на 8 июня 2020 в районе зарегистрировано 34 случая заболевания СОVID-19. Поэтому было принято решение ввести в регионе ряд карантинных ограничений.

Так, в селах Криничное и Дмитровка на период введения особого режима через эти населенные пункты запрещено проведение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутренне областном сообщении, а также проведение религиозных мероприятий.

Кафе также будут закрыты.

Кроме этого, будет введен учет лиц, въезжающих на территорию сел - они будут отправляться на самоизоляцию. Также будет обязателен температурный скрининг водителей, пассажиров и граждан, пересекающих КПП.

По инфоормации местных СМИ, село Дмитровка расположен на границе с Молдовой и вирус сюда принес пастух, который пообщался со своим знакомым через границу.

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