На этой недели погода будет летней, но

На этой недели синоптики в своем свежем прогнозе пообещали одесситам настоящее погодное ассорти

Всю неделю погода в Одессе будет жаркой и солнечно, однако ближе к ее концу ожидаются дожди с грозами, передает Politeka.net

Так, по данным метеорологов, во вторник, 9 июня, ожидается солнечная погода, без осадков с южным умеренным ветром. Днем воздух прогреется до + 22 +28 градусов по городу, и до +28 +30 – по области.

В среду, 10 июня, ожидается слабая малооблачная погода со слабым восточным ветром, 2 – 3 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +17 +20, а днем столбики термометров поднимутся до +30 градусов.

Четверг, 11 июня, по прогнозам, станет самым солнечным днем на этой недели. Дождей не предвидится. Температура воздуха поднимется на несколько градусов Цельсия. Ветер слабый, переменный. На море ожидается полный штиль.

Температура воздуха ночью +15 +20, днем воздух прогреется до +32 градусов.

В пятницу, 12 июня, переменная облачность местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый, южный. Температура воздуха ночью +17 +20, днем столбики термометров покажут +30 +31градусов.

Суббота, 13 июня, прогнозируется самой облачной. Ночью и утром синоптики прогнозируют осадки с грозой. Температура воздуха составит +20+28 градусов. Ветер западный, умеренный.

В воскресенье, 14 июня, на город надвинеться грозовой фронт и дожди. В Одессе немного похолодает. Ветер западный, умеренный.

Температура воздуха составит +18 +27 градусов.

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