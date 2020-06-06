На выходных погода в Одессе начнет постепенно налаживаться
С новым прогнозом погоды жителей ознакомили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
Согласно прогнозу, в субботу, 6 июня, утренние облака задержатся в Одессе до вечера, а потом должны рассеяться. В этот день метеорологи осадков не прогнозируют.
Ветер будет дуть южный, 9-14 м/с.
Температура ночью составит 15-17 °С, днем 19-21 °С.
Температура морской воды 13-14 °С.
По Одесской области прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 13-18 °С, днем 24-29 °С, в прибрежной зоне 19-21 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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В воскресенье, 7 июня, облака в Одессе к утру рассеются, и больше в этот день они на небе не появятся. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 11-16 °С, днем 25-30 °С, в прибрежной зоне 20-22 °С.
Ранее сообщалось о том, что метеорологи предупредили жителей, когда в Одессу придет настоящая жара.
Согласно данным сайта Gismeteo солнечная погода и летняя жара начнется во второй половине июня.
Температура воздуха в некоторые дни достигнет аж +31 градуса. При этом средняя температура будет колебаться в пределах +25 +22 градуса.
Кроме того, по прогнозам синоптиков Gismeteo до середины июня в Одессе периодически ожидаются осадки. В большинстве случаев это будет кратковременный дождик. Однако в первую неделю прогнозируются грозы и ливни.
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