На выходных погода в Одессе начнет постепенно налаживаться

С новым прогнозом погоды жителей ознакомили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Согласно прогнозу, в субботу, 6 июня, утренние облака задержатся в Одессе до вечера, а потом должны рассеяться. В этот день метеорологи осадков не прогнозируют.

Ветер будет дуть южный, 9-14 м/с.

Температура ночью составит 15-17 °С, днем ​​19-21 °С.

Температура морской воды 13-14 °С.

По Одесской области прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 13-18 °С, днем ​​24-29 °С, в прибрежной зоне 19-21 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

В воскресенье, 7 июня, облака в Одессе к утру рассеются, и больше в этот день они на небе не появятся. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 11-16 °С, днем ​​25-30 °С, в прибрежной зоне 20-22 °С.

Ранее сообщалось о том, что метеорологи предупредили жителей, когда в Одессу придет настоящая жара.

Согласно данным сайта Gismeteo солнечная погода и летняя жара начнется во второй половине июня.

Температура воздуха в некоторые дни достигнет аж +31 градуса. При этом средняя температура будет колебаться в пределах +25 +22 градуса.

Кроме того, по прогнозам синоптиков Gismeteo до середины июня в Одессе периодически ожидаются осадки. В большинстве случаев это будет кратковременный дождик. Однако в первую неделю прогнозируются грозы и ливни.

Напомним, стихия с новой силой обрушится на Одессу: "штормовой ветер поднимет волны до..."

Как сообщала Politeka, в сети показали, как затопило Одесскую область, видео: "Потоки воды хлынули с горы"

Также Politeka писала, дерево рухнуло на киоск с продавцом в центре Одессы, движение заблокировано: кадры ЧП