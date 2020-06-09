В Одессе молодой парень намылил голову императрице Екатерине II
Довольно необычный инцидент зафиксировали в ночь на 8 июня в самом центре города.
Видео разлетелось по всем местным пбликам и соцсетям, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)
На глазах у прохожих неизвестный забрался на 11-метровый памятник основателям города и принялся мыть голову императрицы Екатерины II.
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Вокруг памятника собралась толпа, которая наблюдала за происходящим. Через 20 минут прибыл наряд полиции и спасатели ГСЧС.
Но, как-только хулиган увидел лестницу, он самостоятельно спустился и сдался в руки правоохранителей.
Копам он объяснил свои действия тем, что памятник императрицы был слишком грязный, поэтому и решил его вымыть.
Молодого человека забрали в полицию и составили админпротокол за хулиганство.
Обратим внимание, что это не первая атака вандалов на памятник Екатерине II. До этого монумент оскверняли с политическим поддтекстом.
Но самое интересное, что хулиганским действиям, которые могли повредить монумент, никто не помешал. И это при том, что по документам у памятника должны были дежурить сотрудники полиции охраны, которая выиграла тендер на полтора миллиона гривен в этом году.
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