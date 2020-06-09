Под стенами Одесской ОГА снова неспокойно, на этот раз митингуют жители нескольких громад одновременно

Как сообщают местные СМИ , во вторник, 9 июня около ста человек устроили акцию протеста в Одессе.

Жители Березовского, Николаевского, Ивановского и Ширяевского районов области недовольны перспективным планом создания ОТГ, которым предусматривается вхождение Березовского и Николаевского районов в разные громады.

Согласно новому проекту, Николаевский район должен войти в состав Раздельнянского. Однако жители воспротивились, они заявили, что все социально-экономические связи Николаевского района – с Одессой, и большая часть его жителей никогда не ездит в Раздельную.

«В Одесской области все села распределены с севера на юг, а нас хотят разделить с запада на восток. Люди далеко так не ездят, – говорят они.

Участники акции убеждены, в состав Березовского района могут войти Березовка, Николаевский, Ивановский, Лиманский, Ширяевский, Любашевский районы.

«При этом Любашевка и Ширяево находятся на Киевской трассе и им еще можно как-то доехать до Раздельной. От нас до Киевской трассы 38 км, едем 2,5 часа машиной. А если автобусом, то сначала в Одессу, а потом в Раздельную – один день в одну сторону, на следующий день – обратно. Главная проблема – дорожное сообщение. Для того, чтобы жителям Николаевки попасть в Раздельную, придется ехать через Одессу – другой дороги нет. Это приблизительно 250 км, – возмутились протестующие.

От вот от Березовки до Николаевки на автобусе ехать час – на это люди согласны.

Напомним, Одессу поджарит под солнцем и зальет дождями: прогноз синоптиков на неделю

Как сообщала Politeka, новая вспышка вируса на Одесчине: жителей отрезали от внешнего мира

Также Politeka писала, что хулиган наделал шума в центре Одессы, видео: "взобрался на Екатерину II и ..."