В небе над Одессой жители наблюдали редкое природное явление – солнечное гало
Оптический феномен — светящееся кольцо вокруг источника света было видно 7 июня на Троицу из разных районов города, передает Politeka.net.
Некоторые одесситы отметили, что в этот раз, кроме радужной окружности вокруг солнца наблюдались радужное расслоение облаков.
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Солнечное гало - одно из самых зрелищных явлений, которое могут наблюдать люди с Земли невооруженным глазом.
По сути, гало – радуга вокруг солнца. Однако, она отличается от обычной радуги как по внешнему виду, так и по своим характеристикам.
Гало появляется на небе чаще всего в условиях повышенной влажности или мороза. В воздухе при этом находится большое количество ледяных кристаллов. Проходя сквозь них, солнечный свет преломляется особым образом, образуя дугу вокруг Солнца. То есть, это та же радуга, только слегка в измененном виде. Встречается солнечное гало крайне редко, поэтому увидеть его — большая удача.
Как известно, кроме Солнца гало еще можно увидеть вокруг Луны.
Ранее мы сообщали, в небе над Одессой после дождя появилась двойная радуга.
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