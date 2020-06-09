В небе над Одессой жители наблюдали редкое природное явление – солнечное гало

Оптический феномен — светящееся кольцо вокруг источника света было видно 7 июня на Троицу из разных районов города, передает Politeka.net.

Некоторые одесситы отметили, что в этот раз, кроме радужной окружности вокруг солнца наблюдались радужное расслоение облаков.

Солнечное гало - одно из самых зрелищных явлений, которое могут наблюдать люди с Земли невооруженным глазом.

По сути, гало – радуга вокруг солнца. Однако, она отличается от обычной радуги как по внешнему виду, так и по своим характеристикам.

Гало появляется на небе чаще всего в условиях повышенной влажности или мороза. В воздухе при этом находится большое количество ледяных кристаллов. Проходя сквозь них, солнечный свет преломляется особым образом, образуя дугу вокруг Солнца. То есть, это та же радуга, только слегка в измененном виде. Встречается солнечное гало крайне редко, поэтому увидеть его — большая удача.

Как известно, кроме Солнца гало еще можно увидеть вокруг Луны.

Ранее мы сообщали, в небе над Одессой после дождя появилась двойная радуга.

Яркое природное явление наблюдали над морем в Аркадии, Лузановке, в районе аэропорта Гидропорт и со стороны Черноморска.

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