Во время курортного сезона в Одессе начнет курсировать дополнительный транспорт

В частности, в Одессе возобновила работу летняя маршрутка № 259. Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии, передает Politeka.net

Она курсирует он от Дома мебели на Чермушках до 10-й станции Большого Фонтана.

Отмечается, что на маршруте работает 3 автобуса.

Кроме того, в ближайшее время в городе планируется запустить троллейбусы № 13, которые соединяют улицу 25-й Чапаевской дивизии (переименована в Инглези) с Аркадией.

Также готовятся к запуску и другие маршрутки пляжного направления.

Например, скором времени будет курсировать маршрутка 197к.

В транспортной компании отметили, что для ее запуска необходимы водители, которые разъехались по домам во время карантина.

Другими словами, сейчас ощущается нехватка персона.

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5 и 6 июня первые авиарейсы осуществили из Киева в Одессу.

Кроме того, возобновятся пассажирские перевозки по маршруту Одесса — Стамбул. Они будут курсировать с 15 июня по старому расписанию.

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