В среду, 10 июня жара продолжит наступать на Одессу, однако утром и вечером на город опустится туман

С новым прогнозом погоды жителей ознакомили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

По их данным, утренние облака в Одессе продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода.

Без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°С, днем 26-28°С. Температура морской воды 18-19°С.

По Одесской области прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит 14-19°С, днем 26-31°С. На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Ранее мы сообщали, в небе над Одессой жители наблюдали редкое природное явление – солнечное гало.

Оптический феномен — светящееся кольцо вокруг источника света было видно, 7 июня, на Троицу из разных районов города.

Некоторые одесситы отметили, что в этот раз, кроме радужной окружности вокруг солнца наблюдались радужное расслоение облаков.

Солнечное гало - одно из самых зрелищных явлений, которое могут наблюдать люди с Земли невооруженным глазом.

По сути, гало – радуга вокруг солнца. Однако, она отличается от обычной радуги как по внешнему виду, так и по своим характеристикам.

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