Медики сообщили подробности вспышки китайской инфекции в двух селах Дмитровка и Криничное в Болградском районе Одесской области

Об этом рассказала главный врач Одесского областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко, передает Politeka.net.

По ее словам, сегодня вспышка на территории Болградского района зарегестрирована в двух селах – Дмитровка и Криничное.

Медик уточнила, что в селе Дмитровка зафиксировано 16 случаев, среди них две – беременные женщины, которые жили в Одессе и уверяют, что в село не заезжали. При этом в селе Криничном лабораторно подтвержено 10 случаев. Еще одна вспышка – третья по счету, зафиксирована в Центральной районной больнице Болграда. Там заболели 5 медработников.

Эпидрасследование установило, что первый случай – заносной из Молдовы через пастуха, который пас овец, контактировал со своим коллегой из села Молдовы.

Далее заразилась дочь, которая стала источником распространения болезни.

В селе Криничное младшая медсестра занесла вирус, заразившись в больнице.

«Касательно этого села, оно расположено близ Ренийской трассы, но транзит никто не отменял, самое главное, чтобы местные жители не покидали село. Это может проконтролировать полиция, – сообщила Есипенко.

Отметим, что всего в Болградском районе зарегистрировано 34 случая заболевания. Поэтому было принято решение ввести в регионе ряд карантинных ограничений.

Так, в селах Криничное и Дмитровка на период введения особого режима через эти населенные пункты запрещено проведение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутренне областном сообщении, а также проведение религиозных мероприятий. Кафе также будут закрыты.

Кроме этого, будет введен учет лиц, въезжающих на территорию сел - они будут отправляться на самоизоляцию. Также будет обязателен температурный скрининг водителей, пассажиров и граждан, пересекающих КПП.

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