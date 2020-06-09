В Одессу пришла долгожданная жара, поэтому жители схватили купальники, подстилки и полотенце и отправились на пляж, чтобы насладиться морским бризом

Соответствующие фотографии обнародовали местные СМИ .

На минувшие выходные пляжи Одессы были забиты отдыхающими несмотря на карантин.

Люди загорают, купаются в Черном море, играют в различные игры на берегу.

Также на пляжах уже замечены продавцы, которые предлагают домашнюю пахлаву, рыбу, морепродукты и тому подобное.

Обратим внимание, что в Минздраве не рекомендуют купаться в Черном море, так как морская вода на одесских пляжах не соответствует санитарно-микробиологическим нормам. Впрочем, одесситов такие рекомендации никогда не останавливали.

А тем временем синоптики прогнозируют, что всю неделю погода в Одессе будет жаркой и солнечно, однако ближе к ее концу ожидаются дожди с грозами.

Четверг, 11 июня, по прогнозам, станет самым солнечным днем на этой недели. Дождей не предвидится. Температура воздуха поднимется на несколько градусов Цельсия. Ветер слабый, переменный. На море ожидается полный штиль.

Температура воздуха ночью +15 +20, днем воздух прогреется до +32 градусов.

Суббота, 13 июня, прогнозируется самой облачной. Ночью и утром синоптики прогнозируют осадки с грозой. Температура воздуха составит +20+28 градусов. Ветер западный, умеренный.

В воскресенье, 14 июня, на город надвинеться грозовой фронт и дожди. В Одессе немного похолодает. Ветер западный, умеренный.

Температура воздуха составит +18 +27 градусов.

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