Одесситов предупреждают пока не кататься по городу

В Одессу пришла летняя жара, а с ней новые проблемы

Так, в городе с повышением температуры воздуха начали "таять" дороги.

Соответствующие кадры размещают водители в социальных сетях, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В частности, серьезное обилие смолы на дорогах заметили в районе Биопарка, Балковской и Ицхака Рабина, где недавно проходил ремонт дорог.

На кадрах создается впечатление, что водители буквально плывут по лужам. Кроме того, они пожаловались, что приходиться пачкать свои автомобили и смола портит колеса.

Тем временем, рабочие принялись обильно посыпать смолу на дорогах песком.

Одесситы призывают других автомобилистов, пока, по возможности, не кататься по городу.

А тем временем синоптики прогнозируют, что всю неделю погода в Одессе будет жаркой и солнечно, однако ближе к ее концу ожидаются дожди с грозами.

Четверг, 11 июня, по прогнозам, станет самым солнечным днем на этой недели. Дождей не предвидится. Температура воздуха поднимется на несколько градусов Цельсия. Ветер слабый, переменный. На море ожидается полный штиль.

Температура воздуха ночью +15 +20, днем воздух прогреется до +32 градусов.

Суббота, 13 июня, прогнозируется самой облачной. Ночью и утром синоптики прогнозируют осадки с грозой. Температура воздуха составит +20+28 градусов. Ветер западный, умеренный.

В воскресенье, 14 июня, на город надвинеться грозовой фронт и дожди. В Одессе немного похолодает. Ветер западный, умеренный.

Температура воздуха составит +18 +27 градусов.

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