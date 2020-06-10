Обвал жилого дома произошел сегодня ночью, 10 июня

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба местной ГСЧС.

Сообщается, что ЧП произошло в Одессе на ул. Ясная, 10.

По информации спасателей, обрушилась угловая часть жилого дома с 1-го по 4-й этаж. Также есть угроза дальнейшего обрушения фрагментов дома, но крыша и чердачное помещение пока не пострадали.

Жильцов дома успели вывести из аварийного здания еще до прибытия спасателей, но во время эвакуации пострадал один мужчина. Его оперативно госпитализировали в больницу. По предварительной информации, других пострадавших нет в результате обвала дома.

В пресс-службе ГСЧС также сообщили, что служба энергоснабжения обесточила дом, а на месте ЧП проводятся работы по расчистке засыпанного колодца для отключения обрушенного здания от газа.

"На месте происшествия с жильцами дома работают психологи ДСНС. К проведению аварийно-спасательных работ привлечены 21 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники", – резюмировали спасатели.

Информацию об обвале дома подтвердил глава МВД Арсен Аваков в своем микроблоге Twitter.

"Обвал 4-х этажного дома в Одессе на Французком бульваре. 25 человек выведены из-под завалов", – написал он и добавил, что на месте ЧП чувствуется сильный запах газа.

Ранее мы рассказывали об обвале жилого дома в Одессе. Известно, что ЧП произошло еще 18 мая по адресу улица Торговая, 20. Около 16:25 часть пятиэтажного жилого дома резко обвалилась.

В результате обрушения никто не пострадал. По данным правоохранителей, обвал произошел в четырех квартирах. Их жителей установили и выяснили, что на момент происшествия никого из них не было дома.

Еще одно обрушение дома произошло вечером 21 мая на улице Среднефонтанской, 29.

Там частично обвалилось двухэтажное здание 1920 года постройки, которое долгое время находился в аварийном состоянии. Известно, что часть жильцов из него была отселена.

Напомним, в Одессе обрушился еще один дом: кадры и подробности ЧП

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