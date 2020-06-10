В результате обрушения четырехэтажного жилого дома в Одессе была повреждена газовая труба

Информацию об этом подтвердила пресс-служба ГСЧС в Одесской области, передает Politeka.net.

По данным спасателей, место повреждения трубы пока не обнаружено.

«Работы по разбору строительных конструкций не проводятся в связи с наличием в воздухе запаха газа», - говорится в сообщении.

На данный момент специалисты ведут работы по отключению дома от газоснабжения.

Напомним, обвал жилого дома на улице Ясная, 10 случился сегодня ночью.

Там рухнула угловая часть жилого дома с 1-го по 4-й этаж. Также есть угроза дальнейшего обрушения фрагментов дома, но крыша и чердачное помещение пока не пострадали.

Жильцов дома успели вывести из аварийного здания еще до прибытия спасателей, но во время эвакуации пострадал один мужчина. Его оперативно госпитализировали в больницу. По предварительной информации, других пострадавших нет в результате обвала дома.

В квартирах проживало десять человек.

Ранее мы рассказывали об обвале жилого дома в Одессе. Известно, что ЧП произошло еще 18 мая по адресу улица Торговая, 20. Около 16:25 часть пятиэтажного жилого дома резко обвалилась.

В результате обрушения никто не пострадал. По данным правоохранителей, обвал произошел в четырех квартирах. Их жителей установили и выяснили, что на момент происшествия никого из них не было дома.

Еще одно обрушение дома произошло вечером 21 мая на улице Среднефонтанской, 29.

Там частично обвалилось двухэтажное здание 1920 года постройки, которое долгое время находился в аварийном состоянии. Известно, что часть жильцов из него была отселена.

Напомним, в Одессе обрушился еще один дом: кадры и подробности ЧП

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