Что нужно помнить?

Жители Одессы теперь будут посещать рынки по новым карантинным правилам

О них рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей странице в Фейсбуке, передает Politeka.net.

Как известно, многие одесситы предпочитают совершать покупки, а особенно продукты, на местных рынках.

С 10 июня власти смягчили условия работы подобных торговых точек.

Теперь по новым правилам, продавцы и остальные сотрудники рынков имеют право приступать к работе только после предварительного измерения температуры тела.

Кроме того, возле входа на рынок должны обязательно находиться дозаторы с дезинфицирующими средствами для обработки рук.

Все посетители обязаны соблюдать безопасную социальную дистанцию. Допустимым считается количество людей, при котором на одного человека проходится не менее 10 квадратных метров площади.

Все работники и посетители обязаны находиться в защитных медицинских масках. Также руководство рынка обязуется проводить регулярную дезинфекцию поверхностей.

Информация о профилактике опасного вируса должна быть распечатана и помещена на видных местах для более эффективного информирования покупателей.

Ранеее мы сообщали, в минувшие выходные пляжи Одессы были забиты отдыхающими несмотря на карантин.

Люди загорали, купались в Черном море, играли в различные игры на берегу.

Также на пляжах уже замечены продавцы, которые предлагают домашнюю пахлаву, рыбу, морепродукты и тому подобное.

Однако в Минздраве не рекомендуют купаться в Черном море, так как морская вода на одесских пляжах не соответствует санитарно-микробиологическим нормам. Впрочем, одесситов такие рекомендации никогда не останавливали.

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