В Одессе озвучили причины обрушения четырехэтажного жилого дома на улице Ясной

Об этом сообщают местные СМИ (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Одной из вероятных причин обвала дома архитекторы называют нарушения, которые были допущены во время ремонта квартиры, а также утечку воды, произошедшую в пустой квартире.

В частности, в одной из пострадавших квартир обнаружена усиленная бетонная стяжка толщиной 20-25 см.

Архитекторы подчеркивают, что такое в старинных зданиях делать нельзя. Сам же дом довольно крепкий, отмечают они.

По словам жильцов, они неоднократно обращались в коммунальные службы по поводу утечки воды и других проблемах дома:

«Месяц назад перестала нормально закрываться дверь в комнату, то есть стены перекосило», — рассказала одесситка, проживающее в этом доме.

Тем временем в мэрии, предварительной причиной обрушения также называют самовольную реконструкцию.

«В квартире на четвертом этаже залита бетонная плита. Будет заказана экспертиза, которая определит причину обрушения. В феврале к нам обращались жильцы, сообщившие, что у них появились трещины на первом этаже. ЖКС «Фонтанский» установил маяки, которые до сегодняшнего дня были в нормальном состоянии. ЖКС обращался в управление охраны культурного наследия с просьбой обследовать дом и принять меры», - рассказала замдиректора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Натальи Мостовских.

Обратим внимание, что за последние полгода это уже пятое резонансное обрушение в Одессе.

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