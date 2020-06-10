В Одессе озвучили причины обрушения четырехэтажного жилого дома на улице Ясной
Об этом сообщают местные
Одной из вероятных причин обвала дома архитекторы называют нарушения, которые были допущены во время ремонта квартиры, а также утечку воды, произошедшую в пустой квартире.
В частности, в одной из пострадавших квартир обнаружена усиленная бетонная стяжка толщиной 20-25 см.
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Архитекторы подчеркивают, что такое в старинных зданиях делать нельзя. Сам же дом довольно крепкий, отмечают они.
По словам жильцов, они неоднократно обращались в коммунальные службы по поводу утечки воды и других проблемах дома:
«Месяц назад перестала нормально закрываться дверь в комнату, то есть стены перекосило», — рассказала одесситка, проживающее в этом доме.
Тем временем в мэрии, предварительной причиной обрушения также называют самовольную реконструкцию.
«В квартире на четвертом этаже залита бетонная плита. Будет заказана экспертиза, которая определит причину обрушения. В феврале к нам обращались жильцы, сообщившие, что у них появились трещины на первом этаже. ЖКС «Фонтанский» установил маяки, которые до сегодняшнего дня были в нормальном состоянии. ЖКС обращался в управление охраны культурного наследия с просьбой обследовать дом и принять меры», - рассказала замдиректора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Натальи Мостовских.
Обратим внимание, что за последние полгода это уже пятое резонансное обрушение в Одессе.
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