10 июня предприниматели митингуют под стенами Одесской мэрии

На Староконном рынке администрация обложила торговцев новой «данью», на 20% больше предыдущей на период карантина, сообщают одесские СМИ. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Предприниматели уже высказывали свое негодование на Староконном рынке, они организовали несколько митингов на базаре и пытались договорится с руководством, однако диалога не получилось.

Более того, во время протеста на рынок приехала полиция и попыталась сразу составить протокол за нарушение карантина на одного из лидеров. Однако предприниматели отбили своего предводителя и не дали его задержать.

И вот теперь они пришли под стены Одесского горсовета с единственным требованием: освободить их от арендной платы на период простоя во время карантина.

В руках учасники акции держали плакаты с надписями: «Помогите, предпринимателям», «Долгов перед рынком не имею» и прочие.

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