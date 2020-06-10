10 июня предприниматели митингуют под стенами Одесской мэрии
На Староконном рынке администрация обложила торговцев новой «данью», на 20% больше предыдущей на период карантина, сообщают одесские СМИ. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Предприниматели уже высказывали свое негодование на Староконном рынке, они организовали несколько митингов на базаре и пытались договорится с руководством, однако диалога не получилось.
Более того, во время протеста на рынок приехала полиция и попыталась сразу составить протокол за нарушение карантина на одного из лидеров. Однако предприниматели отбили своего предводителя и не дали его задержать.
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И вот теперь они пришли под стены Одесского горсовета с единственным требованием: освободить их от арендной платы на период простоя во время карантина.
В руках учасники акции держали плакаты с надписями: «Помогите, предпринимателям», «Долгов перед рынком не имею» и прочие.
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