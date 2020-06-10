В Одесской области в рамках декоммунизации снесли один из последних памятников Владимиру Ленину

Речь идет о демонтаже в селе Виноградовка Болградского района, что на Одесчине. Решение о сносе принял местный сельсовет, передает Politeka.net.

Чиновники не планируют его уничтожать, а намерены оставить в селе в качестве исторического экспоната.

"Мы его демонтировали и перенесли в подсобное помещение. Пусть там пока что лежит", – говорят они.

Отметим, что в начале мая полиция начала расследование из-за того, что в нескольких селах Одесской области не снесли памятники Ленину. Среди них и памятник из Виноградовки.

Тем временем руководитель проекта Декомунизация.Украина Вадим Позняков обещает, что до конца года активисты добьются демонтажа остальных памятников Ленина в Одесской области.

Обратим внимание, что памятники советскому вождю до последнего времени оставались в пяти селах региона: Виноградовка, Городнее, Зализничное, Калчева Болградского района, а также в Первомайском Захарьевского района.

Ранее мы писали, жители Одесской области выловили в лимане бюст советского тирана Иосифа Сталина.

Это произошло на территории Татарбунарского района в лимане Бурнас.

"Этот экземпляр диктатора Сталина долгое время лежал в лимане Бурнас, недалеко от церквушки Архангела Михаила в с. Тузлы, в самом НПП"Тузловские лиманы",- сообщил Иван Русев.

На снимке видно, что бюст идола времен СССР поврежден, но вполне узнаваем. При этом, как он оказался на дне лимана неизвестно.

Напомним, стая дельфинов устроила шоу в одесском порту, видео: "подплывали к причалам и ..."

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