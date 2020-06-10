Стало известно о еще одном обрушении, которое произошло в Одессе

Ночью 10 июня в Одессе обвалился не только четырехэтажный дом на улице Ясной в районе пляжа «Отрада». Также случилось еще одно обрушение — прямо в центре города.

Как передает Politeka.net, фотографии и подробности сообщил на своей странице в Фейсбуке очевидец Юрий Праздников.

По его словам, около 3 часов ночи рухнула или помогли рухнуть стене в переулке, который не имеет названия.

«Стена сараев относится к адресу пер. Ушинского 2, и как жалуются местные жители, на месте сараев уже давно задумали построить 3х этажный дом, из-за которого естественно поплывут и другие постройки вокруг, в том числе и наш дом на Новосельского», - написал одессит.

«Выйдя на улицу сделать это фото, я узнал что и в нашем многострадальном дворе появился новый сосед, который решил снести старые сараи уже в нашем дворе, и вместо них построить 2х этажную капитальную пристройку», - добавил мужчина.

Он также рассказал, что соседи очень встревожены и готовы к неординарным акциям, чтобы привлечь внимание городских властей к проблемам целого квартала старой Одессы, куда, по его утверждениям, даже водят экскурсии.

Обратим внимание, что за последние несколько месяцев в Одессе обрушились сразу несколько старинных зданий.

Ранее мы сообщили, 10 июня в Одессе обрушилась часть дома в которой проживало 4 семьи.

«В г. Одесса по ул.Ясная, 10 произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома (1912 года постройки) на 10 квартир (зарегистрировано 37 человек, проживало 24 человека). Из дома выведены 24 жителей. Работы по разбору строительных конструкций не проводятся в связи с наличием в воздухе запаха газа», – сообщили спасатели.

Одной из вероятных причин обвала дома архитекторы называют нарушения, которые были допущены во время ремонта квартиры, а также утечку воды, произошедшую в пустой квартире.

В частности, в одной из пострадавших квартир обнаружена усиленная бетонная стяжка толщиной 20-25 см.

Напомним, обвал дома в Одессе: появилась новая угроза для жителей, подробности

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