В четверг, 11 июня в Одессе синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, утро и вечер в Одессе будут пасмурными, а днем ожидается непродоложительное прояснение, передает Politeka.net.

Ночью синоптики прогнозируют без существенных осадков, днем ​​кратковременный дождь.

Утром туман.

Ветер юго-западный, днем ​​северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 18-20 °С, днем ​​29-31 °С.

Температура морской воды 19-20 °С.

По Одесской области ожидается переменная облачность.

Местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный, днем ​​северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20 °С, днем ​​28-33 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Ранее мы сообщали, лиманы в природном заповеднике на Одесчине превращаются в пустыню из-за безразличия властей.

О том, что нацпарк "Тузловские лиманы" в Одесской области может превратиться в пустыню, слухи начали ходить еще пару лет назад. Уже тогда экологи забили тревогу, отмечая, что водно-болотные угодья, расположенные там, на грани катастрофы.

В этом году мелководья пересохли и превратились в соляную пустыню.

В следствии природной катастрофы вынуждены мигрировать сотни различных видов обитателей нацпарка, в том числе и краснокнижные птицы.

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