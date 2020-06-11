В четверг, 11 июня в Одессе синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, утро и вечер в Одессе будут пасмурными, а днем ожидается непродоложительное прояснение, передает Politeka.net.
Ночью синоптики прогнозируют без существенных осадков, днем кратковременный дождь.
Утром туман.
Ветер юго-западный, днем северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 18-20 °С, днем 29-31 °С.
Температура морской воды 19-20 °С.
По Одесской области ожидается переменная облачность.
Местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-западный, днем северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 15-20 °С, днем 28-33 °С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
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Ранее мы сообщали, лиманы в природном заповеднике на Одесчине превращаются в пустыню из-за безразличия властей.
О том, что нацпарк "Тузловские лиманы" в Одесской области может превратиться в пустыню, слухи начали ходить еще пару лет назад. Уже тогда экологи забили тревогу, отмечая, что водно-болотные угодья, расположенные там, на грани катастрофы.
В этом году мелководья пересохли и превратились в соляную пустыню.
В следствии природной катастрофы вынуждены мигрировать сотни различных видов обитателей нацпарка, в том числе и краснокнижные птицы.
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