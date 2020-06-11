Одессу обрушилось нашествие змей, которые заполонили даже местные пляжи.

Горожане заметили несколько огромных пресмыкающихся в одном из элитных микрорайонов города. Передает Politeka.net со ссылкой на информационный Telegram-канал “Одесса как она есть”.

Отмечается, что змеи были обнаружены на прибрежных склонах города. К слову, опасных пресмыкающихся в городе заметили прохожие. Исходя из имеющейся информации, змеи были обнаружены возле Трассы здоровья’я в районе Отрады.

Также уточняется, что пара огромных змей вызвала ужас у прохожих. Очевидцы происшествия сняли видеоролик на котором видно, как пара двухметровые змей ползает возле дороги. Важно отметить, что такое зрелище выглядит довольно жутко.

Специалисты “Службы спасения”, в свою очередь, рекомендуют не приближаться к змеям и не делать резких движений в случае встречи с такими пресмыкающимися. По мнению экспертов, лучше потихоньку обойти змею и не задевать ее.

Змеи были замечены на прибрежных склонах в Одессе Прохожие заметили змей в Одессе на побережье возле Трассы здоровья в районе Отрады. Об этом сообщил Telegram-канал Odessa-Info со ссылкой на очевидцев. Пара змей вызвала ужас у прохожих. «В живую выглядит очень жутко. Будьте осторожны», - сказано в сообщении. Gepostet von Трасса Е-95 am Dienstag, 9. Juni 2020

В случае укуса змеи, необходимо немедленно обратиться за помощью к медицинским работникам.

Ранее сообщалось, что в четверг, 11 июня в Одессе синоптики обещают облачную и дождливую погоду.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, утро и вечер в Одессе будут пасмурными, а днем ожидается непродоложительное прояснение, передает Politeka.net.

Ночью синоптики прогнозируют без существенных осадков, днем кратковременный дождь.

туман.

Ветер юго-западный, днем северо-восточный, 5-10 м/сек.

Температура ночью 18-20 °С, днем 29-31 °C

Температура морской воды 19-20 °C

По Одесской области ожидается переменная облачность.

Местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный, днем северо-восточный, 5-10 м/сек.

Температура ночью 15-20 °С, днем 28-33 °C

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Напомним, Одессу поджарит под солнцем и зальет дождями: прогноз синоптиков на неделю

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