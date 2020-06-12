В Одессе на Черёмушках огонь уничтожил торговый киоск
ЧП случилось рано утром улице Космонавтов, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Одесской области. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страрницу до конца)
Прибывшие спасатели за полчаса полностью потушили возгорание на площади 30 метров квадратных.
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К счастью, жертв и пострадавших нет.
Отмечается, что киоск полностью выгорел. Спасатели не исключают, что его могли поджечь, однако окончательную причину пожара установит следствие.
От ГСЧС привлекались 3 единицы пожарной техники и 11 человек личного состава.
До этого мы сообщали, что пожар охватил кафе-ресторан на одесском побережье.
ЧП произошло в четверг, 4 июня на пляже «Лузановка». Там загорелась гриль-таверна «Лев».
Как сообщили в пресс-службе спасателей, сигнал о возгорании поступило в 14:50. Огнем была охвачена кровля одноэтажного здания кафе.
В результате пожара пострадал 16 летний парень, его отвезли в больницу.
В борьбе с огнем привлекалось 9 единиц пожарной техники и 26 человека личного состава.
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