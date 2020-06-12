Утро в одном из районов выдалось жарким

В Одессе на Черёмушках огонь уничтожил торговый киоск

ЧП случилось рано утром улице Космонавтов, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Одесской области. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страрницу до конца)

Прибывшие спасатели за полчаса полностью потушили возгорание на площади 30 метров квадратных.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Отмечается, что киоск полностью выгорел. Спасатели не исключают, что его могли поджечь, однако окончательную причину пожара установит следствие.

От ГСЧС привлекались 3 единицы пожарной техники и 11 человек личного состава.

До этого мы сообщали, что пожар охватил кафе-ресторан на одесском побережье.

ЧП произошло в четверг, 4 июня на пляже «Лузановка». Там загорелась гриль-таверна «Лев».

Как сообщили в пресс-службе спасателей, сигнал о возгорании поступило в 14:50. Огнем была охвачена кровля одноэтажного здания кафе.

В результате пожара пострадал 16 летний парень, его отвезли в больницу.

В борьбе с огнем привлекалось 9 единиц пожарной техники и 26 человека личного состава.

Напомним, замначальника ГСЧС попался на горячем в Одессе, фото: "Четыре пожара на его совести"

Как сообщала Politeka, пожар вспыхнул на рынке "7 километр" в Одессе, дым видно издалека: видео ЧП

Также Politeka писала, что назван новый виновник пожара в колледже Одессы, жители в гневе: "выбрали самого беззащитного"