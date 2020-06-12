В Одессе падают деревья и рушатся дома

В центре Одессы на мужчину рухнуло дерево

Момент зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения коммунального предприятия «Центр 077», передает Politeka.net, (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страрницу до конца)

Инцидент случился вечером 9 июня в исторической части города - на Старосенной площади.

На кадрах видно, на скамейке под деревом расположилось несколько человек, как вдруг послышался громкий треск. Люди начали разбегаться кто куда, и огромная ветка буквально накрыла одного парня, девушке удалось убежать.

К счастью, серьезных травм парень не получил, ему удалось самостоятельно подняться. Остальные горожане, ставшие свидетелем инцидента, отделались легким испугом.

Также можно увидеть, что ветка оборвала один из проводов освещения, однако не нанесла ущерба припаркованным маршруткам.

Одесситы в соцсетях комментируют увиденное. Вот что они пишут:

«Что творится у нас???? Все падает, рушится, море выливают грязь,,,,, где хозяин города?????», «То дома рушатся, то деревья падают», «Дома, деревья падают...интересно скоро и склоны пойдут в море с новостройками...?!».

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огромное дерево упало прямо на киоск, в котором находился продавец.

Ветка рухнуло и раздавила киоск по продаже овощей. Девушка-продавщица не пострадала. Она находилась в шоком состоянии.

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