В сети показали, как подожгли автомобиль одесскому адвокату, бывшему сотруднику мэрии и кандидату в губернаторы Максиму Болдину
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Инцидент произошел в четверг, 11 июня, около 16:00 в переулке Катаева. Люди рассказали, что слышали звуки стрельбы, а также видели, как люди в форме подожгли припаркованный автомобиль Mercedes-Benz S 500. К месту происшествия прибыли пожарные, которые потушили огонь.
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«Подожгли прямо под офисом, полиция уже задержала подозреваемого. Это однозначно попытка меня запугать. Но по какому именно поводу, пока прокомментировать не могу, это выяснит следствие», - заявил сам Болдин.
Очевидцы рассказали, что неизвестные подожгли машину, после чего силовики задержали их со стрельбой.
По информации Думской, предполагаемые поджигатели — граждане Украины 1994 и 1998 годов рождения, уроженцы и жители Кривого Рога Днепропетровской области.
В Одессу они прибыли 9 июня на микроавтобусе, воспользовавшись сервисом «БлаБлаКар».
Ранее мы писали о том, что Одессу захлестнула волна преступности с использованием оружия.
В частности, иностранец обстрелял из пистолета, проезжающего на велосипеде мужчину, заставив его встать на колени и просить пощады. Беспредел случился на «Трассе здоровья» вблизи пляжа «Дельфин» в мае.
44-летний гражданин Армении на почве внезапно возникших неприязненных отношений достал пистолет и семь раз выстрелил в незнакомца, ранив в обе ноги и таз. После этого злоумышленник заставил пострадавшего встать на колени и просить прощения.
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