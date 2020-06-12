В сети показали, как подожгли автомобиль одесскому адвокату, бывшему сотруднику мэрии и кандидату в губернаторы Максиму Болдину

Соответствующие видео разместил информационный портал « Думская » (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страрницу до конца)

Инцидент произошел в четверг, 11 июня, около 16:00 в переулке Катаева. Люди рассказали, что слышали звуки стрельбы, а также видели, как люди в форме подожгли припаркованный автомобиль Mercedes-Benz S 500. К месту происшествия прибыли пожарные, которые потушили огонь.

«Подожгли прямо под офисом, полиция уже задержала подозреваемого. Это однозначно попытка меня запугать. Но по какому именно поводу, пока прокомментировать не могу, это выяснит следствие», - заявил сам Болдин.

Очевидцы рассказали, что неизвестные подожгли машину, после чего силовики задержали их со стрельбой.

По информации Думской, предполагаемые поджигатели — граждане Украины 1994 и 1998 годов рождения, уроженцы и жители Кривого Рога Днепропетровской области.

В Одессу они прибыли 9 июня на микроавтобусе, воспользовавшись сервисом «БлаБлаКар».

Ранее мы писали о том, что Одессу захлестнула волна преступности с использованием оружия.

В частности, иностранец обстрелял из пистолета, проезжающего на велосипеде мужчину, заставив его встать на колени и просить пощады. Беспредел случился на «Трассе здоровья» вблизи пляжа «Дельфин» в мае.

44-летний гражданин Армении на почве внезапно возникших неприязненных отношений достал пистолет и семь раз выстрелил в незнакомца, ранив в обе ноги и таз. После этого злоумышленник заставил пострадавшего встать на колени и просить прощения.

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