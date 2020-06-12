Зловоние чувствуется даже в нескольких метрах от воды

Жуткая вонь с берега ставит под угрозу курортный сезон в Одессе

Как выяснилось, причиной образования неприятного запаха стала массовая гибель креветок, пишут местные СМИ . (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Новое экологическое ЧП произошло в Одессе. В лиманах начала зеленеть вода в результате чего произошел массовый мор креветок. Изменения цвета удалось зафиксировать даже спутникам. Особенно сильно позеленела вода в Хаджибейском лимане.

На видео видно, как дно водоемов покрылось мертвыми ракообразными. Зловоние чувствуется даже в нескольких метрах от воды.

По словам биологов, виной мора креветок стали ливни, после которых наступила сразу резкая жара. В результате начали бурно размножаться зелёные водоросли, которые гибнут, гниют, забирая кислород.

Однако местные жители утверждают, что еще два дня назад замора не было.

Ранее мы сообщали, отдыхающих призвали на некоторой период отказаться от купания в Черном море на пляжах Одессы.

Украинцев предупредили, что купальный летний сезон на морских пляжах, может обернуться новыми угрозами для их здоровья. Это в полной мере касается морского побережья в районе Одессы.

Ранее мы сообщали, отдыхающих призвали на некоторой период отказаться от купания в Черном море на пляжах Одессы.

Сообщается, что купательный летний сезон на морских пляжах, может обернуться новыми угрозами для здоровья людей. Это в полной мере касается морского побережья в районе Одессы.

Дело в том, что по результатам лабораторных исследований морская вода в черте города не соответствует санитарным нормам.

Напомним, одесситов всполошила новость о туристическом буме: "Моря не увидим?"

Как сообщала Politeka, двухметровые змеи заполонили пляжи Одессы, пугающие кадры

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