Новая вспышка опасного вируса из Китая произошла в Одесской области

В этот раз очагом заражения стало село Первомайское Измаильского района, пишет «БессарабияINFORM».

Диагноз лабораторно подтвердился уже у четырех человек и, как выяснилось, все они прихожане одной из церквей.

«Еще около десяти контактных лиц ожидают результатов ПЦР-анализа, в том числе и пресвитер церкви», - отмечается в публикации.

Состояние инфицированных - нормальное. Троих пациентов забрали в больницу, еще одна пациентка пребывает на амбулаторном лечении.

На данный момент в сельсовете принимаются неотложные меры по информированию населения о карантинных ограничениях.

Также существует вероятность, что село будет изолировано.

В Одессе и области по обновленным данным с начала эпидемии зарегистрировали 1065 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки в области зарегистрировано 20 новых случаев заболевания. Излечился один человек, летальных случаев нет.

В Украине с начала пандемии зарегистрировано 29 735 случаев заражения.

Как сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ, за последние сутки выявили 683 новых случая заболевания. Вылечились 426 человек. Зарегистрировали 16 летальных случаев.

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