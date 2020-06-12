Новая вспышка опасного вируса из Китая произошла в Одесской области
В этот раз очагом заражения стало село Первомайское Измаильского района, пишет «БессарабияINFORM».
Диагноз лабораторно подтвердился уже у четырех человек и, как выяснилось, все они прихожане одной из церквей.
«Еще около десяти контактных лиц ожидают результатов ПЦР-анализа, в том числе и пресвитер церкви», - отмечается в публикации.
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Состояние инфицированных - нормальное. Троих пациентов забрали в больницу, еще одна пациентка пребывает на амбулаторном лечении.
На данный момент в сельсовете принимаются неотложные меры по информированию населения о карантинных ограничениях.
Также существует вероятность, что село будет изолировано.
В Одессе и области по обновленным данным с начала эпидемии зарегистрировали 1065 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки в области зарегистрировано 20 новых случаев заболевания. Излечился один человек, летальных случаев нет.
В Украине с начала пандемии зарегистрировано 29 735 случаев заражения.
Как сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ, за последние сутки выявили 683 новых случая заболевания. Вылечились 426 человек. Зарегистрировали 16 летальных случаев.
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