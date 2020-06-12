У жителей Одессы и области появилась новая забава - уничтожать цветущие поля ради эффектных фотографий

После того, как любители селфи вытоптали фиолетовое поле дельфиниума под Теплодаром, они принялись уничтожать красное из маков.

Красивое поле облюбовали сотни приезжих по дороге на Южный возле Одесского припортового завода. Об этом сообщают местные жители в соцсетях, передает Politeka.net.

Для того, чтобы сделать яркие фотоснимки люди варварки уничтожают красоту природы. Кроме того, иногда приезжих так много, что автомобилями заставлена вся обочина дороги.

По словам местной жительницы Ольги Годовенко, маковое поле образовалось из-за того, что фермеры не обрабатывали землю пестицидами и удобрениями.

«Из-за сухой зимы у многих погибли озимые и весной фермеры засеяли поле чем придется. Горохом, например. Вместе с горохом выросли и маки. На этом поле каждый день сотни людей, что иногда машинам негде парковаться», - написала женщина у себя в Фейсбук.

Ранее мы писали, новое экологическое ЧП произошло в Одессе. В лиманах начала зеленеть вода в результате чего произошел массовый мор креветок. Изменения цвета удалось зафиксировать даже спутникам. Особенно сильно позеленела вода в Хаджибейском лимане.

По словам биологов, виной мора креветок стали ливни, после которых наступила сразу резкая жара. В результате начали бурно размножаться зелёные водоросли, которые гибнут, гниют, забирая кислород.

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