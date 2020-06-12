Во время пляжного сезона одесситов предупредили, как нужно выгуливать домашних животных

Соответствующее обращение сделала одесская патрульная полиция, напомнив, что в городе действуют правила, установленные местным горсоветом, передает Politeka.net.

Запрещается:

выгуливать собак без поводков, а потенциально опасные породы также без намордников, в неустановленных для этого местах;

заводить животных в помещения общественных зданий (магазинов, объектов общественного питания, учреждений здравоохранения, культуры и др.), на территории школ, детских площадок и др. (без согласия владельца)

выгуливать животных на территории пляжей, бульваров, скверов, садов и других объектов природно-заповедного фонда, в местах общего пользования и массового отдыха, необорудованных местами выгула животных, без поводков и намордников;

купать и мыть животное в общественных местах купания, пляжах, прудах, фонтанах.

Также в полиции отметили, что при сопровождении домашних животных не допускается оставлять их без присмотра. Лица, содержащие домашних животных, обязаны сопровождать их во время появления вне мест их постоянного содержания. Сопровождать домашнее животное может лицо, достигшее 14-летнего возраста. Запрещается сопровождение собак потенциально опасных пород и таких, которые признаны опасными, лицам которым не исполнилось 18 лет, психически больным или физически неспособным управлять животным.

За несоблюдение правил горожан будут штрафовать.

Кроме того, в полиции призвали всех одесситов в случае выявлении нарушений обращаться по номеру 102.

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