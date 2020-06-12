Жителей одесских Черемушек не на шутку встревожила катастрофическая ситуация с вывозом мусора

Так, посреди двора, который находится на улице Академика Филатова, 49 образовалась самая настоящая свалка. Об этом жители пожаловались в известный паблик «Черный список Одессы», обнародовав соответствующие фотографии, передает Politeka.net.

«Вонь, бомжи и мухи сопутствующие соседи этого всего. Мусор выбрасывают сразу с несколько домов - 49, 49/2, 51, 47/3 и главы ОСМД этих домов ведут вечные споры кто должен вывозить этот мусор, хотя за вывоз жильцы исправно платят!», - жалуются одесситы.

Жильцы также добавили, что все главы ОСМД отнекиваются и переводят стрелки друг на друга, и никто не хочет решать этот вопрос.

«Еще и каждое лето эту свалку ночью поджигают и либо люди бегают тушить, либо вызывают пожарную», - рассказали возмущенные люди.

Ранее мы сообщали, жители Одессы и области вытоптали еще одно цветущее поле ради эффектных фотографий.

После того, как любители селфи вытоптали фиолетовое поле дельфиниума под Теплодаром, они принялись уничтожать красное из маков.

Красивое поле облюбовали сотни приезжих по дороге на Южный возле Одесского припортового завода. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Для того, чтобы сделать яркие фотоснимки люди варварски уничтожают красоту природы. Кроме того, иногда приезжих так много, что автомобилями заставлена вся обочина дороги.

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