В Одессе произошло ЧП с трамваем

Соответствующее видео обнародовал местный телеграм-канал «Подслушано Одесса», передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Происшествие случилось в пятницу, 12 июня, на Французком бульваре в районе Музкомедии с трамваем, который курсирует по маршруту №5.

«Дерево выросло из ниоткуда и помешало проезду трамвая. Дрифт возле Музкомедии, 5 трамвай в сторону Аркадии не ждите🕶», - сообщаю в телеграм-канале.

В свою очередь в пресс-службе "Одесгорэлектротранса" отметили, что пока движение в сторону Аркадии остановлено, однако его планируют восстановить в скором времени.

Ранее мы сообщали, в Одессе зафиксировали довольно странную дезинфекцию в общественном транспорте.

Так, утром в понедельник, трое коммунальщиков КП «Одесгорэлектротранс» зашли в трамвай, следовавший по маршруту №22, и стали брызгать из ведра руками неизвестную жидкость на пол вагона.

При этом почти все сидячие места в трамвае были заняты.

Действия горе коммунальщиков заснял один из пассажиров на камеру телефона. Также люди стали делать замечания дезинфекторам», на что услышали ответ: «Это вятая вода», я на Соборке брал только что».

На действия своих сотрудников очень жестко отреагировало руководство «Одесгорэлектротранса», заявившее на странице перевозчика в Facebok, что сотрудники будут уволены, а руководство трамвайного депо будет наказано.

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