На выходных погода в Одессе продолжит поражать контрастами, то жара, то дожди

С новым прогнозом погоды на выходные дни одесситов ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

В субботу, 13 июня, ясной погодой день не порадует одесситов - тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера.

Синоптики обещают кратковременный дождь.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-19 °С, днем ​​25-27 °С.

Температура морской воды 20-21 °С.

По Одесской области прогнозируется переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем ​​во время грозы местами шквал, 15-17 м/с.

Температура ночью 15-20 °С, днем ​​25-30 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

В воскресенье в Одессе облачная погода продержится весь день. Ночью пойдет мелкий дождь, но к утру он закончится. Днем синоптики прогнозируют также кратковременный дождь с грозой. Во время непогоды ветер усилится и составит 15-20 м/с.

Температура ночью составит 15-20 °С, днем ​​термометры покажут 22-27 °С.

Ранее мы сообщали, несмотря на то, что курортный сезон уже в разгаре в Одессе нет ни одного пляжа, где разрешено купаться.

Всё дело в том, что морская вода у берегов Одессы не соответствует нормативным требованиям по микробиологическим показателям.

«Пробы морской воды были отобраны в рекреационных зонах Белгород-Днестровского, Килийского, Татарбунарского районов, пляжах Одессы, Лиманского, Овидиопольского районов. 98 проб — на микробиологические показатели и 40 проб на санитарно-химические показатели», - говорится в сообщении.

В результате проведенных исследований, на всех пляжах в черте города пробы морской воды не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям.

Напомним, одесситов всполошила новость о туристическом буме: "Моря не увидим?"

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