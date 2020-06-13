На выходных погода в Одессе продолжит поражать контрастами, то жара, то дожди
С новым прогнозом погоды на выходные дни одесситов ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.
В субботу, 13 июня, ясной погодой день не порадует одесситов - тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера.
Синоптики обещают кратковременный дождь.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 17-19 °С, днем 25-27 °С.
Температура морской воды 20-21 °С.
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По Одесской области прогнозируется переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем во время грозы местами шквал, 15-17 м/с.
Температура ночью 15-20 °С, днем 25-30 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
В воскресенье в Одессе облачная погода продержится весь день. Ночью пойдет мелкий дождь, но к утру он закончится. Днем синоптики прогнозируют также кратковременный дождь с грозой. Во время непогоды ветер усилится и составит 15-20 м/с.
Температура ночью составит 15-20 °С, днем термометры покажут 22-27 °С.
Ранее мы сообщали, несмотря на то, что курортный сезон уже в разгаре в Одессе нет ни одного пляжа, где разрешено купаться.
Всё дело в том, что морская вода у берегов Одессы не соответствует нормативным требованиям по микробиологическим показателям.
«Пробы морской воды были отобраны в рекреационных зонах Белгород-Днестровского, Килийского, Татарбунарского районов, пляжах Одессы, Лиманского, Овидиопольского районов. 98 проб — на микробиологические показатели и 40 проб на санитарно-химические показатели», - говорится в сообщении.
В результате проведенных исследований, на всех пляжах в черте города пробы морской воды не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям.
Напомним,
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