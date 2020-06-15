В Одессе скончалась легкоатлетка Екатерина Катющева, которая получила тепловой удар на трасе во время соревнований

Подробностями трагедии поделился в соцсетях Игорь Мишко, передает Politeka.net.

Мужчина отметил, что когда спортсменка исчезла во время забега 13 июня и ее коллеги забили тревогу, то полиция и спасатели долго не реагировали на обращение.

"Прошу максимальный репост... Сегодня во время соревнований исчезла ультрамарафонка и член сборной команды Украины по суточному бегу Екатерина Катющева! Национальная полиция Украины не реагирует на обращения уже несколько часов. ГСЧС Украины также не реагирует на звонки несколько часов подряд, рекомендуют звонить в Национальную полицию!" – рассказал Мишко.

Найти Катю удалось лишь спустя восемь часов, силами полиции, которая всё же взялась за поиски.

Ее обнаружили около 01:00 - 01:15 14 июня. Бегунья пришла в сознание, однако ее состояние было тяжелым. Во время забега девушка получила сильнейший тепловой удар, упала и пролежала восемь часов без медицинской помощи.

“Состояние Екатерины было тяжелым, произошло рассеяние сознания. Ей дали воды, сделали внешний осмотр, МРТ и кардиограмму, потом медработники ввели глюкозу, после чего перевели в реанимацию”, – продолжил Мишко.

Друзья оставались с Катющевой до утра, затем врачи сказали, что ситуация под контролем. Но вечером организм женщины не выдержал.

"Друзья, к сожалению, 10 минут назад Катя ушла из жизни. Инсульт. Врачи областной больницы сделали все, что могли. Вы сами понимаете, что такое 8 часов без сознания в пустыне при температуре под 40 градусов", - написал пресс-секретарь Одесской облгосадминистрации Денис Соколов.

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