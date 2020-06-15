В Одессе коммерсанты настоль обнаглели, что заставили топчанами до самой воды последний свободный пляж

Речь идет о пляже «Лагуна», который также известен тем, что его с боем в 2016 году отвоевывал у бизнесменов бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. И вот теперь этот пляж снова заставлен лежаками вплоть до воды, сообщили встревоженные местные жители в местном паблике «Черный список Одесса», передает Politeka.net

«Адские ряды шезлонгов пляжного заведения «Summer is magic 2019» не оставили на пляже даже одного свободного метра», - говорят одесситы.

По данным местных СМИ, в 2012 году одесская мэрия передала в аренду на 50 лет территорию этого пляжа ООО «Зеленый берег». В договоре отмечается, что передача состоялась якобы под благоустройство территории.

Вот такое вот благоустройство мы наблюдаем.

Пользователи с соцсетях комментируют увиденное.

«Столько людей возмущаются но власти как будто не слышат и не видят ,очень печально что они там вообще есть ,пляжи должны быть чистые полностью ,без музыки которая орёт у каждого своя ,без этого всего балагана», «Все вопросы надо Труханову адресовать, он на этом зарабатывает. Милиция не приезжает на такие жалобы», «Скоро в море залезут с лежаками🙄 все мало😣🙄🙄», - пишут люди.

Ранее мы сообщали, несмотря на то, что курортный сезон уже в разгаре в Одессе нет ни одного пляжа, где разрешено купаться.

Всё дело в том, что морская вода у берегов Одессы не соответствует нормативным требованиям по микробиологическим показателям. Об этом сообщает одесский лабораторный центр Минздрава.

«Пробы морской воды были отобраны в рекреационных зонах Белгород-Днестровского, Килийского, Татарбунарского районов, пляжах Одессы, Лиманского, Овидиопольского районов. 98 проб — на микробиологические показатели и 40 проб на санитарно-химические показатели», - говорится в сообщении.

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