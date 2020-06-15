В Одесском регионе количество заболевших опасной инфекцией из Китая достигло 1121 человек

При этом число медработников, инфицированный вирусной инфекцией, возросло до 63.Об этом сообщила директор муниципального департамента здравоохранения Елена Якименко, передает Politeka.net

«Один медицинский сотрудник умер, двенадцать продолжают болеть, остальные выздоровели»,- рассказала она.

Сейчас в инфекционной больнице находятся три медработника, один из которых в тяжелом состоянии.

В тоже время стало известно, что в Арцизе Одесской области на неделю закрыли местную поликлинику из-за того, что вирус нашли у одного из медиков. Там проведут дезинфекцию, а сотрудников протестируют.

Всего в Одессе и области по данным на утро 15 июня, зарегистрировано 1121 лабораторно подтвержденных случаев.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 18 новых случаев заболевания. Летальных случаев нет.

Всего с начала эпидемии в Одесской области скончались 18 человек. 424 человек выздоровели, из них за сутки всего один. Продолжают болеть 675 человек.

Обратим внимание, что несмотря на эпидемию в Министерстве здравоохранения Украины считают Одесскую область безопасной для туристов. Об этом в эфире канала 24 заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его данным, она отвечает противоэпидемическим требованиям.

Напомним, одесситов будут массово проверять на иммунитет: что задумали в МОЗ

Как сообщала Politeka, вирус не отступает, сотни зараженных на Одесчине: где опаснее всего

Также Politeka писала, что в Одессе резко возросло число заболевших вирусом: озвучены новые данные