В Одессе назвали причину массового мора морских обитателей в Хаджибейском лимане

Напомним, что на прошлой неделе произошло новое экологическое ЧП, которое встревожило местных жителей.  Берега Хаджибейского лимана были обильно покрыты мертвыми креветками, рыбой и змеями.

"Почему ни один государственный природоохранный или фискальный орган не спешит установить причину этой экологической катастрофы", – возмутился президент Всеукраинской общественной правоэкологозащитной организации "Зеленый трезубец" Андрей Гайдай.

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И вот теперь, в Департаменте экологии и природных ресурсов Одесской ОГА сообщили, что гибель креветки в лимане предварительно связана с низким уровнем кислорода в водах.

По мнению экспертов, причиной низкого уровня кислорода в водоеме называют чрезмерную концентрацию сине-зеленых водорослей. Это, по их словам, и привело к гибели обитателей лимана. А одной из основных причин появления сине-зеленых водорослей эксперты назвали недостаточный водообмен в лимане и связанные с ним застойные явления.

"Департамент планирует инициировать изучение экологического состояния лимана и разработку стратегического плана действий по сохранению, развитию и рационального использования природно-ресурсного потенциала Хаджибейского лимана", – говорится в сообщении.

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