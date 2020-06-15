В сети набирает популярности видео из Одессы, на котором дельфины очень близко подплыли к берегу
Необычное зрелище наблюдали очевидцы на берегу пляжа на 16 станции Фонтана. Соответствующее видео разлетелось по соцсетям, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
На кадрах можно увидеть, как два дельфина подобрались так близко к берегу, что попали на видеозапись.
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Одесситы в буквальном смысле шокированы увиденным, они с восторгом комментируют зрелище.
«Повезло вам», «Редкое видео, так близко дельфины», «Природа очистилась», «Круто», - пишут в комментариях.
Ранее мы писали, новое экологическое ЧП произошло в Одессе. В лиманах начала зеленеть вода в результате чего произошел массовый мор креветок. Изменения цвета удалось зафиксировать даже спутникам. Особенно сильно позеленела вода в Хаджибейском лимане.
В Департаменте экологии и природных ресурсов Одесской ОГА сообщили, что гибель креветки в лимане предварительно связана с низким уровнем кислорода в водах.
По мнению экспертов, причиной низкого уровня кислорода в водоеме называют чрезмерную концентрацию сине-зеленых водорослей. Это, по их словам, и привело к гибели обитателей лимана. А одной из основных причин появления сине-зеленых водорослей эксперты назвали недостаточный водообмен в лимане и связанные с ним застойные явления.
Напомним,
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Также Politeka писала, экологическое ЧП в Одессе, берег усеян рыбой и змеями: что произошло