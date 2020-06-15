В Одессе автомобиль вылетел с дороги и въехал прямо в детскую площадку

Страшное ДТП произошло вечером в понедельник, 15 июня, на улице Академика Королева. Там автомобиль вылетел с дороги на тротуар и снес ограждение. О ДТП сообщает издание «Думская».

Авария произошла рядом с магазином, перед которым расположена небольшая детская площадка.

По предварительным данным, у водителя автомобиля «Тойота» во время езды случился инсульт. Очевидцы с места происшествия сообщают, что после аварии он скончался, однако официально эта информация не подтверждена. По другой информации, он сейчас находится в реанимации.

В результате ДТП пострадали двое пешеходов, среди которых оказалась беременная женщина, которая, судя по всему, не успела отбежать от места ЧП. На месте происшествия работают правоохранители.

В сети появились кадры с сильно пострадавшим автомобилем и поваленным ограждением.

До этого мы сообщали о том, что в Одессе граждане Азербайджана устроили настоящий беспредел на дороге.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, 8 июня в районе Адмиральского проспекта, произошло ДТП. Гражданин Азербайджана сбил четырех детей, когда они переходили дорогу на пешеходном переходе.

В полиции отметили, что у 30-летнего водителя при себе не было водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Патрульные составили соответствующие материалы за нарушение ПДД.

Напомним, ноу-хау властей обернулось транспортным коллапсом в Одессе, видео: где не проехать.

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