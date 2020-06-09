В Одессе граждане Азербайджана устроили настоящий беспредел на дороге

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, 8 июня в районе Адмиральского проспекта, произошло ДТП. Гражданин Азербайджана сбил четырех детей, когда они переходили дорогу на пешеходном переходе, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В полиции отметили, что у 30-летнего водителя при себе не было водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Патрульные составили соответствующие материалы за нарушение ПДД.

В тоже время очевидцы рассказали, удар был такой силы, что дети улетели без обуви. Один из пострадавших мальчиков госпитализирован в больницу.

Кроме того, одесский активист Демьян Ганул отметил, что после ДТП к месту начали «стягиваться» этнические элементы, и оказывать давление на полицию и свидетелей. Препятствовали следственным действиям и эвакуации автомобиля. Об этом активист поведал на своей странице в Фейсбук.

Одесситы крайне возмущены происходящим в городе. Своими комментариями с нецензурными выражениями они делятся в соцсетях.

«Тв*рюка приезжая!!! Выкинуть из города в 24 часа и штамп поставить на лоб!!!!», « Оторвать обезьяний палец», «В ж*пу ему его же палец и пусть так и ходит», « Какой кошмар!!! Хорошо, что живы! Сочувствую», «.Так этот горе водитель часто возле привоза бывает и возле второго кладбища! Говно-копейка», «А посольство Азербайджана в Украине ничего не хочет нам здесь написать?», - пишут в сети.

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