В Одессе разъяренная толпа хотела устроить самосуд над водителем, который вылетел на тротуар и снес ограждение

Подробности рассказал сотрудник полиции Дмитрий Ревун у себя в Фейсбук, передает Politeka.net.

Как известно, резонансное ДТП случилось вечером в понедельник, 15 июня, на улице Академика Королева. Авария произошла рядом с магазином, перед которым расположена небольшая детская площадка.

48-летнему водителю автомобиля «Тойота» стало плохо за рулем, по предварительным данным у него случился инсульт. В результате чего, тот съехал с проезжей части и сбил двух пешеходов, одного из которых госпитализировали.

Ревун сообщил, что после аварии очевидцы событий выступили так называемыми народными мстителями и попытались линчевать водителя, не разобравшись в ситуации.

«Не имея никаких прав и оснований, не выясняя обстоятельств, попытались устроить самосуд, но все-таки очень быстро одумались», — рассказал он.

Позже стало известно, что виновник аварии скончался в больнице.

Пользователи сети принялись комментировать его публикацию, Мнения людей разделились и вот что они пишут:

«Как хорошо написано. Коллективный разум - почти животная тупость», «К сожалению, после всех громких ДТП, которых уже не счесть, где гибли или калечились невинные люди и дети,а виновки так и не понесли заслуженного накания, это уже не удивительно. Народ устал. Устал от бардака на дорогах, на тротуарах, на пешеходных переходах», «Меня всегда смущала эта детская площадка вдоль дороги!», «В нашей стране очень много водителей которые сбивают и уезжают ,потом их отмазывают.и они продолжают ездить и сбивать людей....поэтому люди решили не разбираться».

Напомним, ноу-хау властей обернулось транспортным коллапсом в Одессе, видео: где не проехать.

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