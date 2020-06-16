Серьезная инфекция, пришедшая из Китая, по-прежнему не унимается в Одесском регионе

Согласно обновленным данным число больных возросло до 1136 человек. Из них 15 зараженных выявлено за последние сутки. Такую информацию обнародовал Одесский областной лабораторного центра МОЗ Украины, передает Politeka.net.

В тоже время уже выздоровели в регионе 426 пациентов.

С начала эпидемии в Украине зафиксировано 32 476 случаев заражения. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 666 человек. Всего скончалось 912 украинцев, из них - 11 только за одни сутки.

Обратим внимание, что несмотря на эпидемию в Министерстве здравоохранения Украины считают Одесскую область безопасной для туристов. Об этом в эфире канала 24 заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его данным, она отвечает противоэпидемическим требованиям.

Ранее мы уже сообщали, что в Арцизе Одесской области на неделю закрыли местную поликлинику из-за того, что вирус нашли у одного из медиков. Там проведут дезинфекцию, а сотрудников протестируют.

Также сообщалось, 12 июня после ПЦР-обследования у жены президента Украины Елены Зеленской обнаружили китайский вирус.

Ее госпитализировали в больницу в Киеве.

"Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. Состояние стабильное", - сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также отмечается, что в подключении к аппарату ИВЛ жена президента пока не нуждается

Напомним, одесситов будут массово проверять на иммунитет: что задумали в МОЗ

Как сообщала Politeka, вирус не отступает, сотни зараженных на Одесчине: где опаснее всего

Также Politeka писала, что в Одессе резко возросло число заболевших вирусом: озвучены новые данные